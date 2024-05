Juventus, Koopmeiners si è promesso ai bianconeri: le cifre e cosa sta succedendo

Teun Koopmeiners, il preferito. In cima alla lista dei centrocampisti che piacciono alla Juventus c'è lui, da sempre. Giocatore completo, multiruolo, in grado di segnare tanto e ora anche vincente, in Europa, con l'Atalanta. Lui, talento assoluto che si promesso ai bianconeri ormai da mesi ed ha tutta l'intenzione di rispettare la parola data e ribadita, anche in virtù di un contatto diretto con Giuntoli dai tempi del Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport, il dirigente toscano ha stabilito pure una sorta di canale no stop con la famiglia del calciatore e, forte di questo, spera di ottenere in qualche modo uno sconto sul cartellino rispetto alla richiesta iniziale di 60 milioni di euro. Ma l'Atalanta, soprattutto dopo quest'anno, non vuole scendere sotto i 50 milioni.Ecco perché è prevedibile che ci sarà una sorta di braccio di ferro sul prezzo, con i bianconeri sempre ottimisti, ma impossibilitati ad alzare troppo il budget: l'ultima proposta abbozzata all'Atalanta è sui 45 milioni totali, bonus inclusi. Il pericolo Premier non va quindi sottovalutato, anche se il club bianconero potrà muoversi con le cessioni o le contropartite per diminuire l'esborso. Da Huijsen, molto apprezzato proprio da Gasperini, oltre che da Borussia Dortmund e Inghilterra, ai sondaggi per Iling Junior, fino a Soulé e Kaio Jorge. Insomma, la svolta per la Juventus può arrivare dagli addii e dalle vendite dei baby giocatori, la chiave nel prossimo mese per finanziare il mercato.