Giornata importante in casaalla vigilia dell'ultimo impegno dell'anno solare 2024. I bianconeri, infatti, affronteranno domani sera la Fiorentina all'Allianz Stadium con il dichiarato intento di dare continuità alla vittoria maturata sul campo del Monza.Nella tradizionale conferenza stampa di presentazione del match, ha parlato Thiago Motta e il tecnico bianconero ha confermato il pieno recupero di quattro pedine importanti: Danilo, Douglas Luiz, Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez.C'è stato spazio anche per Bremer, con il difensore brasiliano che ha voluto archiviare questo 2024 macchiato dal grave infortunio al ginocchio, con un messaggio diffuso sui suoi canali social nel quale ha dato appuntamenti a tutti all'anno prossimo.Clicca sulla gallery in alto per leggere le 5 notizie di oggi





