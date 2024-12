Conferenza Thiago Motta

Di cosa parlerà Thiago Motta in conferenza stampa

Alla vigilia della partita tra Juventus Thiago Motta ha presentato la gara di campionato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.- Partita importante contro una squadra che anche se non ha avuto risultati positivi venivano da una serie di vittorie importanti. I nostri stanno bene, abbiamo recuperato alcuni e adesso concentrati sul migliorare e fare una partita giusta domani contro una squadra che sta bene ed è forte- Un ottimo allenatore che sta facendo bene, ha fatto buone stagioni già prima al Monza. Hanno giocatori di grande qualità, hanno una buona organizzazione per caratteristiche sanno giocare bene se lasciamo spazio e una squadra che quando affronta le squadre come la nostra sui contropiedi sono pericolosi. Noi dobbiamo avere equilibrio, sapere cosa fare come squadra per imporre il nostro gioco ma non avere loro transizioni.- Douglas, Nico ha fatto due giorni non con il gruppo ma oggi con il gruppo, abbiamo recuperato Danilo e anche Koopmeiners. Jonas e Tim dobbiamo aspettare e anche Arek.- Danilo come gli altri sono disponibili, per le prossime vedevo e ne discuteremo nel momento opportuno. Si aprirà il mercato, una cosa che sappiamo dall'inizio, una cosa da gestire nel modo giusto, la concentrazione è alla partita id domani.- Nel calcio tutti vogliono vincere, nessuno vuole perdere. Dobbiamo fare quello che sappiamo e farlo bene, tutto il resto faremo sempre qualcosa in più. Vero una partita sentita e lo sappiamo, importante per noi che in campo e fuori siamo insieme per fare una grande prestazione insieme. Nico ha fatto differenziato perchè dopo il Monza era un po' affaticato e abbiamo preferito non rischiarlo. Oggi l'ho visto bene, i ragazzi non sanno chi inizierà la partita e non lo posso dire nemmeno a voi.- L'obiettivo è domani come sempre, tutto il resto possiamo parlare, ma conta pochissimo. La cosa importante è la testa per domani e fare la partita che serve, competere al massimo e fare tutto quello che sappiamo fare per avere più probabilità che il risultato venga dalla nostra parte.- Non è solo il possesso che conta. 2-3 mesi fa ho detto cosa significa giocare a calcio, se hai più possesso hai più probabilità di vincere, ci sono altri modi di fare, come abbiamo vinto con il Manchester che abbiamo giocato come dovevamo giocare. Domani è diversa, l'importante è interpretare ogni partita come dobbiamo. Domani affrontiamo una squadra di qualità, organizzata e hanno questa cosa delle transizioni ed è pericolosa e dobbiamo fare attenzione.- Dobbiamo avere sempre equilibrio e intensità. Si parla di 1 giocatori in fase difensiva e offensiva, avere tutti l stessa sintonia, interpretare il momento, sperando che domani facciamo quello che sappiamo fare.- Deve continuare a lavorare come sta lavorando. La cosa importante è l continuità e serve a tutti a tutta la squadra. La cosa importante è che lavora bene tutti i giorni e se lavora così può avere continuità nella sua carriera.- Credo in lui e spero. E' stato fermo un po', non ha il livello fisico come i compagni perchè in 12-13 le hanno giocate quasi tutte. Douglas ha dimostrato di saper fare tutto a centrocampo, è completo e di alto livello e vale anche per lui il discorso della continuità.- Voglio fare un grande partita domani, tutto il resto arriverà. Siamo sempre in sintonia e pensiamo la stessa cosa per il bene della squadra.- Koop è il primo, se in allenamento ne segna 5 su 5 deve batterli lui. Ne abbiamo altri: Douglas Luiz, Dusan, ma è il campo che decide. Se uno fa 5/5 deve tirare lui, poi è un ragazzo generoso che lascia i compagni calciare ma lui è uno specialista.Thiago Motta interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida tra la sua Juventus e la Fiorentina, una partita dal sapore di scontro diretto per un posto in Champions League. L'incontro intreccia diversi temi interessanti, tra cui la presenza di numerosi ex protagonisti come Moise Kean, Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, rendendo l’atmosfera ancora più elettrizzante. Durante la conferenza, Motta analizzerà i principali spunti tattici della gara, fornendo aggiornamenti sulla disponibilità dei giocatori e sulle condizioni fisiche della rosa. Inoltre, potrebbe rispondere a domande sui possibili schieramenti e sulle aspettative per questa importante sfida.