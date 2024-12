Le possibili scelte di Thiago Motta e i ballottaggi

Che sia una partita fondamentale, ci sono pochi dubbi. Juventus-Fiorentina è un altro bivio decisivo, e i bianconeri ne hanno già affrontati diversi in questa stagione. Adesso, però,che siano una proiezione anche verso il futuro, sia a breve che a lungo termine. E quale migliore occasione se non lo scontro diretto con un avversario a pari merito in classifica? La Fiorentina di Palladino sta bene e ha dimostrato di avere le carte in regola per giocarsela, soprattutto con unche - come dichiarato dall'attaccante stesso - sembra aver ritrovato la sua luce.La Juve però non vuole (e non deve) essere da meno, e punta a una vittoria per chiudere il 2024 nel miglior modo possibile. Le notizie dall'infermeria questa volta sono positive, e il recupero di Koopmeiners, Danilo e aiuterà senza dubbio Thiago Motta nelle sue scelte di formazione, non solo dal primo minuto.Il 4-2-3-1 di Thiago Motta parte dalle certezze, e queste si trovano nella linea difensiva, che alle spalle avrà Michele. I due laterali bassi sarannoa destra ea sinistra, con la coppiapronta sulle vie centrali. Davanti alla difesa va verso il ritorno da titolare, affiancato dal solito. Sulla trequarti probabile spazio ancora per, mentre come centrale potrebbe tornare proprio, che però non è ancora al 100%. Al suo posto, se Thiago Motta decidesse di non rischiarlo, sarebbe pronto. Un altro dubbio riguarda invece, che sta svolgendo un lavoro di alleggerimento dei carichi, e non è ancora certo della convocazione. L'ultima certezza, quasi scontata, èa guidare l'attacco.





