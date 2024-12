Bremer Juve, il messaggio

Gleisonha condiviso un reel sul suo profilo Instagram per fare un bilancio del 2024 appena trascorso. Il difensore brasiliano ha raccolto in un video alcuni dei momenti più significativi dell’anno, tra prestazioni in campo, allenamenti e momenti personali. Senza dimenticare, tristemente, il grave infortunio al ginocchio, Con questo post, Bremer ha voluto ringraziare i tifosi della Juventus per il loro sostegno costante, accompagnando il reel con una promessa di ritorno.Il messaggio ai tifosi: "What a rollercoster! Sicuramente non il modo migliore di terminare quest’anno ma che 2024! Pieno di emozioni e sfide. La voglia di tornare in campo è più grande che mai ma nel frattempo non mancherà mai il mio tifo. Grazie a tutti per il supporto, ci vediamo nel 2025 più forti di prima!".