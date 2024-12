Le condizioni di Douglas Luiz

Douglas Luiz, il piano della Juventus

Non un bilancio complessivo, su questo Thiago Motta ha ragione. Certo, però, che arrivati alle porte di gennaio, prima di stappare la bottiglia, è lecito guardarsi indietro e capire cosa ha funzionato e cosa no in casa Juventus . Eno, non ha funzionato.Douglas Luiz è alle prese con un edema intramuscolare che si fa sentire, che quando arriva il momento di spingere bussa alla porta per infastidire chi lo accompagna. Su questo e con questo hanno dovuto convivere – e imparare a farlo, a conoscerlo -, i collaboratori di Thiago Motta. Una gestione ad hoc del centrocampista brasiliano che lo ha portato a tornare nella lista dei convocati contro la Fiorentina. In definitiva, è stato gestito e dovrà essere gestito: tutto e subito non è la formula giusta con un problema fisico così delicato e fastidioso.Quando Douglas Luiz sembrava quasi perso nei meandri dell’infermeria, là fuori impazzavano le voci di mercato. A metterle a tacere, prima, la volontà del calciatore: non passare per un flop e portare a Torino quanto fatto vedere con la maglia dell’Aston Villa. Convinzione, questa, condivisa dalla Juventus che continua a puntare sul brasiliano.Definitivo, in questo senso, mister Thiago Motta: “Credo in lui e spero. E' stato fermo un po', non ha il livello fisico come i compagni perchè in 12-13 le hanno giocate quasi tutte. Douglas ha dimostrato di saper fare tutto a centrocampo, è completo e di alto livello”. Douglas Luiz non si tocca, da Douglas Luiz si riparte.