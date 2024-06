Laè al centro di numerose trattative e movimenti di mercato in questi giorni. Nellain basso riportiamo le cinque principali notizie che stanno animando il mondo bianconero.Come quella che vede Deanin uscita, ad esempio. Il giovane difensore potrebbe lasciare la Juventus. Diverse squadre europee sono interessate al talento olandese, e una cifra vicina ai 30 milioni di euro potrebbe convincere la dirigenza bianconera a cedere il giocatore. La sua partenza permetterebbe alla Juventus di ottenere un'importante somma da reinvestire sul mercato.vicino all'ufficialità, intanto: il centrocampista brasiliano, attualmente impegnato con la Seleçao nella Copa América 2024, ha già effettuato le visite mediche con la Juventus. L'ufficialità del suo trasferimento potrebbe arrivare già domani. Luiz rappresenta un rinforzo di qualità per il centrocampo bianconero, aggiungendo esperienza e dinamismo alla squadra.Visite mediche anche per. I due giovani giocatori sono stati inseriti come contropartite tecniche nell'operazione che ha portato Douglas Luiz alla Juventus. Il loro trasferimento all'Aston Villa dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni.