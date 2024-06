Chiesa-Juventus: le ultime

Domani sarà ancora protagonista in maglia azzurra per la sfida degli ottavi di finale contro la Svizzera, della quale è sicuramente uno degli uomini più attesi., non vede l'ora di mettersi in mostra nella fase più calda dell'Europeo proprio come aveva fatto tre anni fa, trascinando l'fino alla finale. L'esterno classe 1997 sa bene di avere gli occhi di tutto addosso, anche perché il suo futuro è più in bilico che mai.Da questo punto di vista, in realtà, non ci sono novità sostanziali. Come noto da tempo, Chiesa ha deciso di rimandare ogni riflessione - e soprattutto decisione - al periodo successivo a, sul quale voleva concentrarsi in maniera esclusiva. Se ne parlerà con calma, coinvolgendo ovviamente anche la, al quale l'azzurro dovrà poi comunicare la sua scelta. E le strade percorribili sembrano essere solo due: il rinnovo - cosa che consentirebbe di spalmare il suo alto ingaggio - o la cessione, magari proprio a uno dei club che lo stanno osservando con interesse in questi giorni.





