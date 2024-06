Juventus Next Gen: definito il nuovo girone

Lagiocherà il prossimo campionato nel, quello che include le squadre del Sud Italia. L'ufficialità è arrivata poco fa, a seguito della riunione del Consiglio Direttivo di Lega. Il club bianconero sperava, in realtà, di scongiurare questa eventualità, puntando di rimanere nel gruppo B o di tornare nel girone A, quello già conosciuto nei primi anni, anche solo per una questione logistica legata agli spostamenti dall'aeroporto di Caselle.Alla fine, invece, l'esito è stato diverso. E il sorteggio, resosi necessario in mancanza di un accordo tra le società, ha stabilito di inserire l'nel girone A e il neo arrivatonel B. Una chicca: per la seconda squadra bianconera, quindi, ci sarà subito una sfida con l'ex allenatore Massimo Brambilla, fresco di passaggio al Foggia.



Le avversarie



Le avversarie della squadra di mister Paolo Montero saranno ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Monopoli, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani e Turris.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui