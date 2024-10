Il comunicato della Juve su Javier Gil Puche

CHI È JAVIER GIL PUCHE

Anche la, tramite il proprio sito ufficiale, parla di giovanissimo difensore convocato in prima squadra per il match di oggi contro il Parma.Oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, è indubbiamente un giorno speciale per Javier Gil Puche.Per il giovane difensore spagnolo classe 2006, attualmente in forza nella Primavera bianconera, è arrivata la prima convocazione in Prima Squadra Non osiamo neanche immaginare la gioia di Javier per una chiamata di questo tipo. Una chiamata che si è guadagnato con il duro lavoro sul campo, allenamento dopo allenamento, e con prestazioni importanti tra Primavera 1, UEFA Youth League e Serie C. Sì, perchè Gil in questa stagione – oltre a disputare diverse gare con l'Under 20 di Francesco Magnanelli – ha già avuto modo di esordire tra i professionisti con la maglia della Next Gen di Paolo Montero che nella passata stagione – la prima del difensore spagnolo in Italia – lo ha allenato in prima persona vedendolo crescere in maniera esponenziale.Gil Puche, ai più noto come Gil, è un centrale di difesa dall'ottima struttura fisica e i suoi 192 cm ne sono la conferma. Ama i duelli aerei, nei quali spesso esce vincitore, e predilige il gioco d'anticipo.È arrivato in bianconero nell'estate del 2023 dall'Alaves, squadra con cui ha proseguito il suo percorso di crescita nel Settore Giovanile dopo l'esperienza precedente al Murcia, sempre in Spagna. Dopo l'Alaves, è arrivata la chiamata della Juventus.Quella passata – la stagione 2023/2024 – è stata, dunque, la sua prima annata in bianconero. Un'annata che Javier ha chiuso con oltre 30 presenze all'attivo, tenendo in considerazione tutte le competizioni. Un bottino niente male per un giovane alla sua prima esperienza lontano dal suo Paese d'origine.Anche l'inizio di questa stagione, come già anticipato, è stato positivo per lui: Gil ha esordito in campo europeo in UEFA Youth League mettendo a referto due presenze nelle prime tre gare giocate dai bianconeri e ha avuto anche la possibilità di affacciarsi al professionismo scendendo in campo tre volte – di cui due da titolare e per l'intera durata delle partite – in Serie C con la Juventus Next Gen.Ora, invece, è arrivata la prima convocazione in Prima Squadra, a confermare che la strada intrapresa è indubbiamente quella giusta.Congratulazioni, Javier!