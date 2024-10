I convocati di Thiago Motta per Juventus-Parma

La lista dei giocatori convocati per #JuveParma



Come trapelato nelle scorse ore, c'è anche il difensore classe 2006tra i convocati di Thiago Motta per la sfida di questa sera tra Juventus e QUI IL SUO PROFILO ). Confermato anche il ritorno tra i giocatori a disposizione di, per il quale è pronto uno speciale "corpetto" protettivo nel caso in cui dovesse scendere in campo, mentre rimangono out Nico Gonzalez e Douglas Luiz, che potrebbero rivedersi settimana prossima. Sempre ai box, ovviamente, anche i lungodegenti Gleison Bremer e Arek Milik.