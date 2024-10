Chi è Javier Gil Puche

Javier Gil Juve, la stagione

Presenze: 7 (3 Serie C, 2 Primavera, 2 Youth League)

Minuti: 533’

Goal: 0

Assist: 1

No, non guarda minimamente alla carta d’identità.dimostra ancora una volta di interessarsi poco all’età dei propri calciatori, all’esperienza, alle presenze nel calcio professionistico. Ed eccolo, dunque, andare a pescare direttamente dalla Juventus Primavera. Il nome nuovo nella lista dei convocati della Juventus per la partita contro il Parma è JavierPer il difensore classe 2006 – sì, avete letto bene, classe 2006 -, una rapida ascesa in questa stagione. L’anno è cominciato tra le fila dell’Under 20 di Magnanelli; poi gli infortuni in Next Gen e la promozione nella seconda squadra e, adesso, la convocazione con il gruppo di Thiago Motta.Javier Gil è un difensore centrale fisicamente già discretamente sviluppato nonostante la giovane età. In particolare, però, a colpire è la qualità che mette nella prima impostazione. Piede educato che, più di una volta, ha portato la Juventus Primavera al goal grazie alle sue imbeccate.Javier Gil è arrivato alla Juventus nell’estate del 2023, dal Deportivo Alaves. È uno degli ultimi colpi dell’allora capo scout Matteo Tognozzi che con i suoi collaboratori lo scovò nei campionati giovanili spagnoli.