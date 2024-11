Iling e Barrenechea: dalla cessione della Juventus ai prestiti

Doveva essere la terra promessa, alla fine non è stato un bel niente. Un'estate a rincorrersi per arrivare poi a un autunno sospeso: cose in comune? Sono stati i protagonisti di un colpo estivo ad effetto, un acquisto nato per esigenze reciproche, di campo e non solo. E non senza ostacoli, perché dopo aver sfiorato la rottura in seguito al 'no' diai Villains, hanno trovato poi la quadra con giocatori diversi e simili valutazioni. Insomma: lo volevano fortissimamente. E fortissimamente l'hanno portata avanti.Tutto bello, però pure tutto durato un mese.: il primo al Valencia, il secondo è tornato in Italia, arrivando a Bologna. Entrambi a titolo temporaneo, entrambi appena prelevati.. "Sono giovani. Abbiamo pensato a un percorso per loro e li abbiamo dati in prestito a Bologna e Valencia. Siamo contenti, non abbiamo fretta", le parole di Monchi a Gazzetta. Che evidenzia una scelta senza scadenza, ma anche la non centralità dei due colpi, fatti soprattutto per far quadrare i conti.Certo, per rientrare, servirà qualcosa di ben diverso da parte dei ragazzi ex Juve. Dopo un inizio promettente,In panchina nelle ultime quattro partite, e a metà ottobre ha pure rimediato un problema muscolare., con il quale ha giocato 5 delle 8 gare da titolare. Ha segnato pure un gol, come Iling, decisivo sul campo del Getafe (1-1). Basterà per farsi richiamare a Birmingham? A sensazione: dipenderà molto da un possibile cambio di guida tecnica. Finché c'è Emery, c'è poca speranza. Per entrambi.