Monchi a IlBianconero: le parole prima di Aston Villa-Juventus

A poche ore dalla sfida di Champions League trail direttore sportivo del club inglese, Monchi, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva a IlBianconero, rispondendo anche suex della partita che però non sarà con i bianconeri questa sera per infortunio."Incontriamo una squadra forte forte forte, sarà una partita bella ma anche difficile".DOUGLAS LUIZ EMERGERÁ NELLA JUVE? - Alla domanda sul centrocampista brasiliano e se riuscirà ad emergere con la Juventus, Monchi ha risposto con fiducia nei confronti del suo ex giocatore: "Sono certo che si"