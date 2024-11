Le parole di Monchi verso Aston Villa-Juventus

La Gazzetta dello Sport ha intervistato, ds dell'con un passato in Italia, in vista della sfida di questa sera con la- "La Juve è la Juve. Pian piano sta trovando la sua strada dopo l’arrivo di un allenatore con una idea diversa. É sempre di più la squadra di Thiago e adesso è molto più forte rispetto a due mesi fa. E poi ha bisogno di punti in Champions: sarà una partita molto difficile".- "Mai. La nostra mentalità è quella di andare sempre in campo per vincere".- "Sta giocando meno di quello che ci saremmo aspettati tutti, ma parliamo di un giocatore forte. Ci sono ragazzi che arrivano e si impongono, altri che necessitano di tempo. Serve pazienza, ma le qualità di Douglas non si discutono. Diventerà importante per la Juve. É un regista e ogni palla che esce dai suoi piedi ha un senso: lo scorso anno ha giocato il 90% delle partite con noi. É stato determinante. Dopo il suo addio, abbiamo investito e a centrocampo siamo messi bene con Tielemans, Onana, Kamara, Barkley… Ma Douglas me lo riprenderei sempre, in qualsiasi club: è fortissimo".- "Vedremo, perché no… Abbiamo un buon rapporto, nato quando io lavoravo a Roma e lui a Napoli. Dipenderà dalle esigenze. Cristiano è uno dei migliori dirigenti italiani e prima o poi vincerà lo scudetto anche con la Juve".- "Sono giovani. Abbiamo pensato a un percorso per loro e li abbiamo dati in prestito a Bologna e Valencia. Siamo contenti, non abbiamo fretta".





