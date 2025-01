Chi è Saba Goglichidze

Laè a un passo dal primo colpo di questa sessione invernale di mercato, che andrà a rinforzare una difesa in costante emergenza dal doppio infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal. Alberto Costa , però, potrebbe non essere il solo acquisto in programma per la retroguardia. E ai soliti nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli - da David Hancko a Ronald Araujo e Antonio Silva - si è aggiunta una new entry a sorpresa, stando a La Gazzetta dello Sport: si tratta di, georgiano dell'di 20 anni, messo nel mirino anche dal Milan.Nato il 25 giugno 2004, Saba Goglichidze è un difensore centrale che può giocare anche da terzino destro, ben strutturato fisicamente con i suoi 194 centimetri di altezza. Cresciuto calcisticamente in patria nel Torpedo Kutaisi, all'inizio della stagione 2023-24 è stato acquistato dall'Empoli per appena 450.000 euro; oggi, secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è di circa 8 milioni.In questo 2024-25 il giovane georgiano ha collezionato 17 presenze in Serie A (tutte da titolare), per un totale di 1.383 minuti, con un'espulsione al 31' del match del 30 ottobre contro l'Inter che poi la sua squadra ha perso 3-0. I suoi numeri non sono affatto male, a dispetto dell'età: Sofascore rileva infatti una buona percentuale di duelli vinti (53%. che sale al 63% considerando solo quelli a terra) e di accuratezza nei passaggi (80%, che aumenta all'88% nella sua metà campo); un po' più basso - vicino al 40% - il dato sulla riuscita dei passaggi lunghi, segnale che fa intuire come Goglichidze, che in media tocca 42 palloni a partita, possa ancora migliorare in fase di impostazione, mentre ha già molto da dire quando si tratta di lavorare puramente da difensore, con quasi 3 salvataggi e contrasti per gara.Un nome da monitorare, che evidentemente stuzzica la Juventus per la sua duttilità e per la giovane età, che lo renderebbe un acquisto anche in prospettiva. Da capire se ci saranno le condizioni per affondare il colpo.





