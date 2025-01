Chi è Alberto Costa, il difensore vicino alla Juventus

La carriera di Alberto Costa



Ruolo e caratteristiche di Alberto Costa

Come preannunciato laaccelera sul mercato e sono attese novità nei prossimi giorni per. A sorpresa però,La Juve dopo essere entrata in corsa per il giocatore, su cui c'è anche lo Sporting Lisbona, adesso è vicina a trovare l'accordo e chiudere l'operazione. Nelle scorse settimane anche la Roma, secondo quanto riportato da O Jogo si era mossa per Alberto Costa.Cristianoi è a lavoro e Alberto Costa rappresenta una delle operazioni che hanno caratterizzato il dirigente nella sua carriera. Un profilo giovane (classe 2003), non conosciuto al grande pubblico ma con prospettive importanti. Il portoghese, nato a Santo Tirso, a pochi chilometri da Porto, compirà 22 anni a settembre.Alberto Costa è arrivato nel calcio che conta in questa stagione, dove è entrato a tutti gli effetti nella prima squadra del Vitoria Guimaraes, dove è cresciuto da ragazzo partendo dalle giovanili.dopo qualche presenza sporadica nella passata stagione, da quest'anno è diventato praticamente un titolare. In stagione 20 presenze complessive tra tutte le competizioni ma soprattutto una crescita evidente nel minutaggio visto che dopo tante panchine, è partito titolare nelle ultime 5 gare di campionato (realizzando tre assist)., ruolo in cui è sempre stato impiegato in questa stagione. Pochi dubbi quindi su dove lo impiegherebbe Thiago Motta. A destra, dove attualmente gioca con continuità Savona., che può quindi dare un contributo anche in zona goal, soprattutto con assist. Il classe 2003 nel caso arrivasse alla Juve sarà chiamato necessariamente a crescere sul lato difensivo.