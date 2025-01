Araujo entra in Real Madrid-Barcellona: Inigo Martinez infortunato



Araujo-Juventus: cosa cambia dopo l'infortunio di Inigo Martinez

Mai come nel mese di gennaio, il mercato è condizionato da ciò che succede in campo e la dimostrazione è stata la situazione di, per cui la Juventus era pronta a chiudere prima dell'arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan e il cambio di scenari che ha fatto sfumare l'arrivo del difensore inglese. I bianconeri si sono quindi "gettati" suil cui futuro però è ancora incerto e ogni fattore può spostare la bilancia da una parte e dall'altra., visto che è chiuso nel reparto da Cubarsì e Inigo Martinez. E la dimostrazione è la scelta di Flick, che per la finale di Supercoppa contro il Real Madrid ha lasciato l'uruguaiano in panchina. Per poco però, visto che al minuto 28,Massima attenzione della Juventus,. Nelle prossime ore il Barcellona capirà le condizioni di Inigo Martinez e gli eventuali tempi di recupero per riaverlo a disposizione. Ovviamente in caso il problema fosse più grave del previsto per il giocatore blaugrana, si potrebbero complicare i piani della Juve per arrivare ad Araujo, che improvvisamente ritroverebbe minutaggio e un ruolo "centrale". Situazione da monitorare insomma, con i bianconeri che nei piani avevano intenzione di provare l'affondo decisivo a partire da domani. I prossimi contatti tra i due club possono essere decisivi.