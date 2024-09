La 'preoccupazione' di Thiago Motta prima di Empoli-Juventus

Inizia oggi il tour de force dellaCampionato, Champions, campionato, e poi la Coppa Italia quando inizierà, la supercoppa italiana a gennaio. Insomma, non ci si ferma più. Ma tra i pensieri di Thiago Motta, non c'è tanto il numero di impegni quanto quello di rimanere concentrati partita per partita, aspetto su cui il tecnico batte ogni volta che può.Quando aspettio da una vita intera come i debuttanti Di Gregorio, Douglas Luiz, Cabal e Nico Gonzalez, scrive la Gazzetta dello Sport, diventa difficile non pensarci. Thiago Motta ha capito talmente bene la situazione e il pericolo che sta facendo di tutto per evitare sul nascere qualsiasi distrazione.L'Empoli non sarà affascinante come i campioni d'Olanda del Psv, si legge, ma una vittoria in Toscana permetterebbe ai bianconeri di andare in testa da soli guardando tutti dall'alto al basso, almeno per una notte."Testa solo all'Empoli", il ritornello dell'allenatore alla vigilia . E oltre le parole, ci sono i fatti perché Thiago ha intenzione di affidarsi alla maggior parte dei suoi big, a partire da