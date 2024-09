La probabile formazione della Juventus contro l'Empoli

Dove vedere Empoli-Juventus in Tv e in diretta streaming

L'attesa è finita. Finalmente, verrebbe da dire. Dopo due interminabili settimane di stop forzato - per lasciare spazio agli impegni delle Nazionali - riparte il campionato di Serie A con il programma della quarta giornata. Si parte con Como-Bologna alle 15, ma il piatto forte - per i tifosi bianconeri - è programmato per le ore 18.00 quando lascenderà in campo alla Computer Gross Arena per affrontare l'Empoli. Dopo le nette vittorie contro Como e Verona, la formazione guidata daha pareggiato 0-0 in casa contro la Roma prima della sosta e ora cerca di riprendere il proprio percorso con il chiaro intento di tornare dalla trasferta in Toscana con il bottino pieno in valigia. Un'impresa non semplice perché l'Empoli di Roberto D'Aversa è squadra in salute e che è stata capace di battere proprio la Roma all'Olimpico, denotando un coefficiente di pericolosità che va trattato con i guanti bianchi. Andiamo ora a scoprire con quali undici Thiago Motta approccerà al match contro i toscani.Saranno ore di riflessione per Thiago Motta, chiamato a sciogliere gli ultimi nodi in vista del calcio d'inizio previsto alle ore 18. Nessun dubbio, ovviamente tra i pali e al centro della difesa. Qualcuno di più invece sulla corsia di destra dove Kalulu potrebbe spuntarla sia su Danilo che, soprattutto, su Savona per quello che sarebbe il suo esordio da titolare in bianconero. A centrocampo chi ci sarà al fianco di Locatelli? Sulla trequarti potrebbe essere rimandato il debutto da titolare di Adzic.Empoli-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa si potrà scaricare l'app su Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.Il match sarà visibile in diretta streaming sempre su DAZN, scaricando l'app su smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LA PROBABILE FORMAZIONE



