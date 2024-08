Chiesa Juve, la posizione del club

Dove può andare Federico Chiesa

In Italia

In Inghilterra

In Germania

Basta un post social, senza nessuna parola a corredo se non due colori, il bianco e il nero, ad accendere la giornata del mondo. Il riferimento, ovviamente, è a Federico Chiesa che ha deciso di rompere il silenzio ed entrare così a gamba tesa nel dibattito odierno. Non solo, c’è un altro post che in queste ore sta facendo discutere i tifosi bianconeri. Uno dei classici contenuti girati mentre la squadra entra in campo per allenarsi ed eccolo lì, a sorpresa, comparire anche Federico Chiesa, insieme ai compagni. Chiaramente, immagini che incendiano il dibattito: va sottolineato, però, come agli indizi social non vada dato più peso di quello che effettivamente hanno.La posizione della Juventus, infatti, ad oggi non è cambiata e resta quella resa esplicita dalle parole di Thiago Motta. Federico Chiesa non troverebbe continuità nella sua squadra, è sul mercato e deve trovare una soluzione. Due aspetti che viaggiano paralleli e che hanno ugualmente un peso: il giudizio tecnico e quel contratto in scadenza nel 2025, con i precedenti tentativi di avvicinamento tra le parti che evidentemente non hanno dato frutto. Già, una soluzione, una destinazione. Ma dove?Federico Chiesa è stato messo sul mercato, il prezzo è abbordabile: normale che diverse squadre italiane abbiano cominciato a pensarci seriamente. L’ultima pista è quella del Milan a cui, secondo le cronache , sarebbe stato offerto. Resiste la Roma, nonostante il fastidio per il no ricevuto circa un mese fa. Attenzione poi al Napoli e al fattore Antonio Conte, mentre la suggestione Inter – secondo quanto arriva da Milano -, non sarebbe al momento percorribile. Tante piste, ancora niente di concreto.Missione inglese per l’agente Fali Ramadani, ma anche in questo caso nessuna trattativa divenuta calda. Liverpool, Tottenham, Chelsea… diversi i club accostati a Federico Chiesa ma, ad oggi, nessuno ha deciso di affondare il colpo.Si è parlato, nelle passate settimane, del Bayern Monaco. I bavaresi, però, adesso guardano altrove e sembrano aver messo il nome di Federico Chiesa in fondo alla lista dei desideri.