La valutazione del Bologna e l'intreccio con il Basilea

Gli occhi delle big su Calafiori



Riccardo Calafiori si sta candidando a diventare un vero e proprio tormentone del mercato. Le ottime prestazioni con la maglia dell'Italia hanno creato ulteriore interesse per il giocatore del Bologna, ormai finito sotto la lente d'ingrandimento di diversi club, italiani e non solo. L'Europa si è accorta di CalafioriElegante, preciso nell'impostazione dell'azione e arcigno in difesa, Calafiori è diventato insostituibile. Le prove con Albania, Spagna e contro l'Albania inflazionano il prezzo del giocatore . Prima si parlava di 25 milioni, poi un ulteriore rialzo e ora una richiesta pari a 50 milioni di euro. Inoltre, va tenuto conto do un altro fattore. Il Basilea detiene il 40% per la futura rivendita del giocatore. Quindi questa è una situazione che, oltre a favorire il Bologna per una trattativa al rialzo, andrebbe a favore anche del club svizzero, che vedrebbe incrementato ulteriormente l'incasso. E con queste prestazioni il giocatore sarà finito certamente sui taccuini dei principali club europei.

La Juventus ormai è da mesi sul giocatore, reputandolo il nome giusto da affiancare a Bremer nello scacchiere del nuovo tecnico bianconero Thiago Motta. Il Bologna però insiste per la permanenza del giocatore, che ha già un accordo di massima con il club bianconero. Ovviamente però non c'è solo la Juventus. Il Real Madrid sta monitorando la situazione e è sotto gli occhi di tutto il lavoro dei blancos con i giovani in questa stagione. Anche la Premier League ha mostrato interesse per il ragazzo con Tottenham e Arsenal. Proprio nell'Arsenal c'è un giocatore che la Juventus sta monitorando in caso di fumata nera per Calafiori: Jakub Kiwior. Lui è l'alternativa all'ex Roma.





