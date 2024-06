L'assist più pesante della carriera



E per il mercato?

Viene da dire, parafrasando un titolo di ben altro spessore:! Fate prestissimo! Riccardoè il prototipo del giocatore moderno: uno che tiene la testa alta, pure se è in Nazionale da tre settimane e nessuno gli avrebbe dato contro. Eppure, se l'Italia è certamente agli ottavi di finale dell'Europeo, lo deve a quel carisma cheha smussato, ma che Riccardo aveva dentro già da un po'.E quel carisma, la, l'ha visionato, apprezzato, desiderato. Anzi: lo desidera ancora, mentre ilsi sfrega le mani dall'entusiasmo, e alza la posta, e rende tutto più complicato. E' il gioco delle parti e se giochi sai benissimo come funziona. Ma c'è tempo e ce ne sarà ancora, per fortuna, per pensare al calciomercato. Intanto, ogni parte in ballo si gode la crescita di questo giocatore, migliore in campo nella partita più dura della Nazionale.I dati parlano chiaro: cinque chiusure - un paio monumentali - e i duelli aerei sono stati praticamente tutti vinti. Poi: a tutta fascia, però pure dentro al campo, così come ci ha abituato.Eh, e per il? Come prima: ci sarà tempo. Ma ci sarà pure da battagliare. Il prezzo per ilè sui 50 milioni e forse è destinato a salire. La Juventus punta tutto sulla volontà del giocatore, che vuole fare lo step successivo. E quindi la Juventus.Continuare con Thiago Motta è la priorità del momento. Ecco, magari la seconda: la Germania è presente e sarà futuro, c'è tanta Italia ancora da prendersi.