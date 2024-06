Juventus su Kiwior: la situazione

Arrivare a Riccardosembra ai limiti dell'impossibile, ma lapotrebbe già avere un piano B. Si tratta di Jakub, difensore polacco dell'che, proprio come la rivelazione del Bologna, è adattabile in diverse posizioni ed è un mancino. Negli ultimi giorni, stando a La Gazzetta dello Sport, ci sono stati contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore: la pista è ancora tutta da esplorare, ma a rinforzarla c'è il rapporto con, con cui Kiwior ha già lavorato allo Spezia.Per il classe 2000, legato ai Gunners fino al 2028, Cristiano Giuntoli studia una formula di. Su di lui si erano accesi anche i fari del, alla ricerca di un centrale con le sue caratteristiche, che ora dovrà vedersela con la Juve. Che una volta sistemato il centrocampo, per il quale ora si sta spingendo sul fronte Khephren Thuram , proverà a intervenire anche per rinforzare la difesa, per consegnare a Thiago Motta una squadra competitiva con giocatori di qualità in tutti i ruoli.





