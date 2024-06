Juventus, pronta l'offerta per Thuram: le cifre

Lapensa alla prima offerta ufficiale per Khephren. In attesa della risposta definitiva di Adrien Rabiot sulla sua scelta di rinnovare o meno il contratto, i bianconeri si stanno muovendo con decisione su quello che, ormai da tempo, è considerato la principale alternativa al francese: un suo connazionale, figlio d'arte di Lilian, che rappresenta una grande occasione in questa sessione di mercato essendo in scadenza tra un anno con ilNizza che vorrebbe circa 25 milioni di euro per chiudere la trattativa, considerando Thuram un giocatore importante, di prospettiva (è un classe 2001), che quindi non può di certo essere "svenduto" alla prima offerente. Il dialogo con la Juve è aperto. Si attendono evoluzioni, mentre Cristiano Giuntoli conta di avere quanto prima una risposta da Rabiot, che qualora dovesse partire consentirebbe di risparmiare non poche risorse da reinvestire sul mercato.





