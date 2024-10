Conceicao espulso: l'opinione di Cesari e Trevisani a Pressing

Durante la puntata di Pressing, si parla anche degli episodi arbitrali ed in particolare dell 'espulsione di Conceicao per doppia ammonizione. "Il secondo cartellino giallo mi lascia molto perplesso, la differenza di fisicità è assolutamente diversa", le parole di"C'è questa mano sulla spalla, in velocità ti può far cadere, scivolare. Marinelli molto istintivo, ma poi perché arrivare così di corsa?" il commento dell'ex arbitro.si sofferma anche sui falli subiti da Conceicao durante tutta la partita: "Conceicao ha preso un numero di calci infinito in questa partita e c'è voluto tempo per avere un giallo a favore. ha fatto due cose lui e va fuori, alla fine della partita in cui ha preso tutto il tempo calci, va fuori a lui. Un po' di attenzione per il talento. Non lo prendevano mai, migliore in campo insieme a Kalulu".