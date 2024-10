Zazzaroni, Trevisani e Sabatini: le parole sulla Juventus e Douglas Luiz

Tra i temi più caldi in casprotagonista nuovamente in negativo nel pareggio contro il Cagliari. Il brasiliano è subentrato nel secondo tempo e ha causato il rigore che ha portato poi i bianconeri a non vincere la partita. Di lui e del mercato bianconero hanno parlato a Pressing."E' un giocatore che non può più stare in panchina, pagato molti soldi, a cui si vuole affidare il centrocampo della Juventus ma il campionato sta andando avanti e lui continua ad andare in panchina...", le parole dell'ex Juventus Massimo Mauro, a cui Ivan Zazzaroni risponde sottolineando che il brasiliano non è l'unico problema dei bianconeri., hai un solo centravanti, Danilo lo hai messo fuori, si è rotto Bremer, Danilo potrebbe giocare. La difesa non è un problema? Non hai Bremer, vogliamo dirlo che è il migliore difenosre della Juventus, manca lui ed è un bel problema. Hai preso Douglas Luiz e gioca Mckennie che hai messo fuori, Locatelli.nche Sandro Sabatini commenta il difficile momento di Douglas Luiz:Chiaro che non è questo, stiamo vedendo un giocatore in cui gli sta andando tutto addosso, la nuvola di fantozzi ce l'ha addosso. Resta il fatto che è stato pagato con valutazione 50 milioni prima del 30 giugno,IL COMMENTO DI TREVISANI - "Sta facendo ovviamente male, posso andare dietro, Falcao, Platini Tonali, quanti primi anni brutti abbiamo visto? Zidane ha fatto bene il primo anno? Non fece benissimo.".