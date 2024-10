Juventus-Cagliari, Open Var su Dazn: il commento degli episodi

Nel corso della trasmissione 'vice commissario designatore della CAN di Serie A e B, ha analizzato i tanti episodi arbitrali che ci sono stati in Juventus-Cagliari. E se per quanto riguarda i due calci di rigore, la scelta presa dal Var e poi dall'arbitro è stata ritenuta corretta, diverso il giudizio invece sul secondo cartellino giallo estratto aSul primo rigore del match, causato dal tocco di mano di Luperto sul colpo di testa di Gatti, Gervasoni si è espresso così: "Da regolamento, rientra nella casistica perché il difensore ha la mano sopra la testa. L’arbitro ritiene il movimento non congruo, perché opta per la punibilità". Nel finale poi il Var ha richiamato nuovamente Marinelli per il contatto tra Douglas Luiz e Piccoli: "Secondo rigore corretto, il difendente colpisce l’attaccante”, commenta il vice di Gianluca Rocchi.L'ERRORE DI MARINELLI SU CONCEICAO - L'episodio che lascia più perplessi è l'espulsione di Conceicao dopo che il portoghese è caduto in area di rigore: "Eccessiva l'espulsione a Conceicao per simulazione", ha dichiarato Gervasoni, sottolineando che l'episodio avrebbe potuto essere gestito diversamente e che la decisione dell'arbitro è stata probabilmente troppo severa.