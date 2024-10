Juventus-Cagliari, la MOVIOLA dei giornali



Nell'1-1 trall'Allianz Stadium non sono mancati gli episodi arbitrali che fanno discutere, da una parte e dall'altra. Due rigori, entrambi dopo il richiamo da parte della sala Var ma soprattutto quell'espulsione diper doppia ammonizione causata dal contatto in area di rigore che per Marinelli è stato "simulazione". Thiago Motta in conferenza stampa ha parlato approfonditamente della questione. Il giorno dopo, nei principali quotidiani sportivi si parla ovviamente di questi episodi. La prova di Marinelli bocciata."Il rigore assegnato alla Juventus: sanzionato un tocco di mano di Luperto dopo un colpo di testa di Gatti in area.Il braccio si trova lì per una dinamica naturale vista la volontà di colpire il pallone di testa e l’impatto con l’avversario che sta dietro, ma si trova parecchio in alto, sopra le spalle. In quella posizione, è sempre punibile", il commento dell'ex arbitro Calvarese su Tuttosport. Rigore giusto anche secondo il Corriere dello Sport: "Il Var rimette il disattento Marinelli sulla retta via su entrambi i rigori concessi, uno per squadra. Il primo (14’ pt) per un braccio alto di Luperto su colpo di testa di Gatti". Leggermente diversa la moviola della Gazzetta dello Sport: "rigore difficile da vedere ma con il Var non si scappa;Giusto anche il rigore assegnato in favore del Cagliari: Piccoli è più svelto ad arrivare sul pallone, Douglas Luiz prende solo l’avversario e gli impedisce di proseguire la sua azione", si legge su Tuttosport. "Maldestra entrata di Douglas Luiz ai danni di Piccoli che aveva spostato il pallone (41’ st). Anche a velocità normale il secondo era molto evidente", sul Corriere dello Sport. "Rigore solare al 40' per il Cagliari, da vedere" scrive la Gazzetta.il secondo giallo arriva per simulazione in area. La spinta di Obert non è così intensa ed è fatta con una mano, anche se perdura per qualche istante. Ci vuole uniformità: come nel caso di Kvaratskhelia di venerdì sera, sarebbe stato sufficiente far proseguire il gioco senza assegnare né penalty né simulazione". Stessa opinione sul Corriere dello Sport: "Chiude nel peggiore dei modi con un severo secondo giallo ai danni di Conceicao (44’ st), già ammonito un quarto d'ora prima. In area Obert gli mette una mano sulla spalla:, reo di essere andato giù con troppa facilità. Ha creato un precedente". Sulla stessa linea la Gazzetta: "La mano sulla spalla c'è ma non dà assegnare il rigore. Il giallo per simulazione è un eccesso procedurale".