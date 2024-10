I commenti all'episodio di Conceicao

La Juventus inciampa sul Cagliari in una partita che sembrava ormai nelle sue mani, vedendo sfumare due punti preziosi nel finale. Un rigore concesso al Cagliari all’87esimo per un fallo di Douglas Luiz ha permesso a Marin di realizzare il gol del pareggio, gelando l’Allianz Stadium. Dopo la brillante rimonta in Champions League contro il Lipsia, dovesi era messo in luce, la Juventus si è trovata a fare i conti con una prestazione opaca e con un’espulsione dello stesso, colpevole di una presunta simulazione che gli è costata il secondo giallo.Nel post-gara, il tecnico bianconeroha analizzato la partita con grande lucidità, riconoscendo le mancanze della squadra, sia in fase offensiva che nella gestione del vantaggio. "Il gol fallito da Vlahovic? Succede e succederà ancora, ma ci sono tante altre cose su cui dobbiamo lavorare se vogliamo continuare a crescere," ha dichiarato l’allenatore. Vlahovic, autore del gol del vantaggio, ha avuto l’opportunità di chiudere la partita, ma ha sprecato una ghiotta occasione, lasciando il Cagliari in vita fino al momento del pareggio.Un passaggio importante è stato dedicato all'episodio dell'espulsione di Conceicao , che ha ricevuto il secondo cartellino giallo per simulazione dopo un contatto in area con Obert. "Se è simulazione è giusto che venga ammonito," ha affermato Motta, "ma non possono esserci interpretazioni. O è simulazione, o non lo è. Questo deve valere sempre, non a convenienza.". L'allenatore ha espresso la sua fiducia nel lavoro dell'arbitro, ma ha anche chiesto coerenza nel modo in cui vengono applicate le regole. "Conceicao è un ragazzo onesto e lavora con grande intensità in allenamento. Sono sicuro che non avesse intenzione di ingannare nessuno."Ancheha commentato l'espulsione di Conceicao e il risultato della partita, manifestando il dispiacere per aver lasciato per strada due punti cruciali. "Ci penalizzerà nelle prossime partite, e questo fa male. Conceicao è un giocatore importantissimo per noi, e non possiamo permetterci di cadere in questi errori. Dobbiamo imparare da questa esperienza e lavorare ancora di più per evitare queste situazioni in futuro".



