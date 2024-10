Le parole diAbbiamo concesso nel primo tempo sì. Siamo andati in vantaggio e dovevamo attaccare meglio. Andando in vantaggio dovevamo chiuderla, alla fine col rigore sono arrivati al pareggio poi con l’espulsione diventa difficile. Abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo giocato discretamente bene ma abbiamo lasciato aperta la partita e il Cagliari ha pareggiato"."Non ho visto le immagini. Se è simulazione è giusto che sia ammonito. È una cosa di cui stiamo parlando da tanto tempo, anche nelle riunioni con Rocchi. Le simulazioni non fanno bene al gioco. Mi fido di quello che ha visto l’arbitro, ma le simulazioni non devono avere interpretazione. Ma è aperto un precedente: se si fa una volta si fa sempre. Non a convenienza. Da adesso si fa sempre, no ogni tanto sì e ogni tanto no. Ci guadagneremo tutto"."Quello di cui sto parlando con voi, con rispetto reciproco, ho detto questo. Non c’è interpretazione, sì o no, l’arbitro ha visto simulazione e ha ammonito giustamente perché la simulazione non va fatta. Ora bisogna farlo sempre, altrimenti fa male al calcio. Conceicao è un ragazzo fantastico, onesto, si allena con un atteggiamento incredibile. Se però ha cercato di simulare è giallo. Per far bene a questo gioco, va vista bene la simulazione, va fatto sempre. Va punita. Lascio il margine perché non l’ho ancora vista ma mi fido dell’arbitro. Serve anche a Conceicao per migliorare"."Situazione importante della partita ma come tante in cui dovevamo fare meglio e chiuderla. Non siamo stati capaci di farlo e dal passare a chiuderla siamo arrivati al metterci noi in difficoltà. Con l’espulsione poi è diventato tutto più difficile"."Non credo nella sfortuna. Oggi abbiamo iniziato bene, abbiamo creato bene le situazioni da gol. Dovevamo chiuderla, dovevamo fare meglio tutta la partita per arrivare a un risultato positivo. Non bisogna puntare su un giocatore o un altro, vinciamo insieme, pareggiamo insieme e perdiamo insieme. Non sono il tipo che dice vinco io. È il momento di dare qualcosa in più. Ha tutta la mia fiducia Douglas Luiz, come tutti gli altri"."Ci sono partite che danno più fastidio delle altre e oggi è una di quelle. Inquietare no ma arrabbiare si, potevamo fare di più per meritare la vittoria. Dobbiamo digerire il pareggio e continuare in avanti".