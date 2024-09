Verso Empoli-Juventus: le ultime su Douglas Luiz

Se per Vasilije Adzic c'è grande attesa , non si può dire nulla di troppo diverso per, in vista di. Grande acquisto del mercato estivo bianconero al pari probabilmente del solo Teun Koopmeiners, il centrocampista brasiliano non è ancora partito titolare nelle prime uscite stagionali della squadra di Thiago Motta, arrivando a suscitare anche qualche perplessità tra opinionisti e addetti ai lavori considerando il maxi investimento effettuato per lui nei mesi scorsi.Il suo momento, però, potrebbe arrivare molto presto. Sepuò già dirsi sicuro (o quasi) di un posto, sull'altro elemento della coppia di centrocampo il ballottaggio è ancora aperto, con Douglas Luiz pronto a insidiareche ha giocato le ultime partite. E se Khephren Thuram va quantomeno verso la convocazione dopo lo stop per infortunio (così come Timothy Weah) ma con più probabilità di iniziare dalla panchina, l'ex Aston Villa ha avuto modo di lavorare nei giorni scorsi sotto la guida del tecnico italo-brasiliano e punta ad avere finalmente un ruolo da protagonista. Per grande gioia dei tifosi della Juve, che non vedono l'ora di poterlo osservare in azione.





