Chi è Vasilije Adzic?

Ha convinto Thiago Motta

Ruolo e caratteristiche

Quanto è costato Adzic alla Juventus?

Il contratto con la Juventus

In vista della sfida di campionato contro l'Empoli,potrebbe riservare spazio ad un'altra sorpresa all'interno dell'undici titolare. Dopo i brillanti esordi di Samuel Mbangula e Nicolò Savona, alla Computer Gross Arena di Empoli potrebbe infatti toccare adebuttare dal primo minuto in quella che potrebbe essere la sua prima partita ufficiale con la maglia dellaVasilije Adzic è un fantasista montenegrino di 18 anni (classe 2006) che la Juventus ha da poco prelevato dal- club del Montenegro - superando proprio sul traguardo l'agguerrita concorrenza del Bologna, anch'esso fortemente interessato al calciatore.In patria, Adzic, ha esordito ufficialmente in prima squadra nella stagione 2022/23 - segnando all'esordio contro l'Arsenal Tivat e - nelle sue successive due annate - ha collezionato 68 presenze, 11 goal e 2 assist, disputando anche i preliminari di Conference e di Champions League. Entrato nel giro delle Nazionali giovanili del Montenegro nel 2021, nonostante abbia soli 18 anni è già entrato nel giro dell'Under 21, con cui ha disputato già 4 partite, confermandosi come uno dei migliori prospetti.Aggregato al ritiro estivo della Juve, sembrava che Adzic potesse inizialmente avviare il proprio percorso partendo dalla Next Gen, ma quanto fatto vedere nel corso della preseason ha convinto il tecnico bianconero a puntare su di lui confermando a pieno merito nel gruppo della prima squadra. Thiago Motta considera Adzic un elemento di qualità e spessore, ma soprattutto dagli enormi margini di miglioramento. Un mix che può tornare utile alla Juve sin da subito.Ben strutturato dal punto di vista fisico, Adzic fa della qualità il suo credo. Non a caso il classe 2006 ama orbitare prevalentemente come trequartista alle spalle degli attaccanti ma, nel corso del primo segmento della sua giovanissima carriera, ha saputo destreggiarsi anche in qualità di mezzala guadagnosi, in patria, anche qualche ingombrante accostamento a De Bruyne.Per assicurarsi le prestazioni di Adzic, la Juventus ha versato nelle casse del Podgorica una cifra superiore ai cinque milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.Di fatto acquistato lo scorso gennaio, Adzic ha firmato un contratto di tre anni che lo legherà alla Juventus fino al 30 giugno 2027.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui