Danilo tra campo e mercato: i messaggi per il futuro

Le parole di Manna sul difensore

Sono arrivati un bel po' di novità intornoalcune di campo e altre legate al mercato, due aspetti che con l'avvicinarsi di gennaio sono sempre più collegati. Il difensore della Juventus è alle prese con una leggera distorsione alla caviglia c he lo mette in dubbio in vista del Monza. Il brasiliano sarà valutato a poche ore dal match per capire se potrà raggiungere la squadra e sedersi in panchina. Ma i due "veri" messaggi in ottica mercato arrivano da Thiago Motta e soprattuttoAnche prima del problema accusato alla caviglia . Danilo quindi era comunque destinato a rimanere fuori in Monza-Juventus, per la seconda volta consecutiva dopo la Coppa Italia. Una scelta comunque forte del tecnico, che evidentemente preferisce in quella posizione - pur non avendola mai ricoperta fino a pochi gioni fa - lo statunitense.Oltre a queste dinamiche legate al campo che hanno dei riflessi anche sul mercato, sono arrivate anche le parole di Manna, che sul tema del difensore per gennaio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima di Genoa-Napoli: "L’infortunio di Buongiorno è sicuramente un tema. L’idea di andare a prendere un sostituto implica diverse valutazioni: se prendiamo un giovane, dobbiamo considerare che ci vorranno sei mesi per farlo crescere e non lo ritroveremo pronto l’anno prossimo. L'idea dell'ex dirigente della Juve quindi, seguendo la linea da lui tracciata, è quella di puntare su un profilo di esperienza, che possa immediatamente dare una mano. EParole che confermano il forte interesse del Napoli per il brasiliano, che rispecchia le caratteristiche cercate dal club e dal Conte.