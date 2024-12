La situazione tra Danilo e la Juventus

Per la sfida di domani contro lasarà convocato, salvo sorprese di cui si potrebbe venire a conoscenza durante l'imminente conferenza stampa di Thiago Motta. Non può essere data per scontata, però, la presenza dinei prossimi impegni della(a partire da quelli in Supercoppa), che ieri gli ha comunicato di averlo sostanzialmente "messo in vendita" confidando in una presa di coscienza di quanto ostinarsi a continuare insieme non sia la migliore soluzione, come scrive La Gazzetta dello Sport.L'avvicinamento della sessione invernale di mercato assume dunque le sembianze di uno scivolo verso l'addio per il brasiliano, che comunque era già destinato a salutare Torino a fine stagione. Ancora da capire quale strada prenderà - su di lui è forte il -, ma la separazione sembra essere pronta a consumarsi già a breve. Magari anche per scongiurare il rischio di nuovi infortuni, considerando che Danilo è tornato ad allenarsi in gruppo alla Continassa giusto ieri dopo aver saltato la trasferta di Monza per una distorsione alla caviglia sinistra.





