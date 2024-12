Lo scambio Danilo-Raspadori è davvero fattibile?

La vuole un indennizzo per cedereal. Che però non ha intenzione di riconoscerlo. Del resto il brasiliano è in scadenza a giugno, ha 33 anni e tra qualche giorno diventerà un parametro zero, ha un ingaggio da 4,5 milioni di euro per quest'ultima stagione ma gode dei benefici del Decreto Crescita, quindi ogni mossa va ponderata bene. Il club partenopeo c'è, quindi, tuttavia valuta anche altre opzioni tra cui, di proprietà bianconera ma ora all'Ajax, come riportato da Il Corriere dello Sport.Cristiano Giuntoli, intanto, rimane alla finestra per, per cui è il Napoli a non voler fare sconti: non lo libera in prestito secco (al massimo con obbligo di riscatto) e lo valuta 20-25 milioni di euro, una cifra elevata. Difficile, dunque, ipotizzare uno scambio con Danilo, ma pure con, altro giocatore sul taccuino di Antonio Conte e Giovanni Manna. La storia è complessa, insomma. E trovare una quadra si preannuncia un'impresa non facile.





