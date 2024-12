Le condizioni della Juventus

Lapotrebbe salutarenel prossimo mercato di gennaio. Il difensore brasiliano, classe 1991, è in scadenza di contratto a giugno e il suo futuro sembra ormai lontano da. Dopo un’esperienza significativa con i bianconeri, l’ex giocatore di Manchester City e Porto è pronto a intraprendere una nuova avventura, con ildi Antonio Conte che si profila come la destinazione più probabile.Danilo avrebbe già dato il suo assenso al trasferimento al Napoli, accettando la proposta di un contratto di un anno e mezzo offerto dal club partenopeo.vede nel brasiliano un rinforzo ideale per la difesa, grazie alla sua esperienza internazionale e alla sua versatilità. Danilo può infatti ricoprire diversi ruoli, dal centrale difensivo al terzino, adattandosi perfettamente alle esigenze tattiche di Conte.Tuttavia, il trasferimento non è privo di ostacoli. La, nel caso in cui le parti non trovassero un accordo per la risoluzione anticipata del contratto, potrebbe chiedere un indennizzo economico per lasciar partire il giocatore a gennaio. Questo punto rappresenta un nodo cruciale nella trattativa, poiché il, al momento, non sembra intenzionato a pagare alcuna cifra per assicurarsi le prestazioni del difensore brasiliano.La situazione potrebbe evolversi rapidamente nelle prossime settimane. Se ladecidesse di mantenere una linea dura sull’indennizzo economico, il trasferimento potrebbe essere rimandato all’estate, quandosarà libero di scegliere la sua prossima squadra senza alcun vincolo contrattuale. Tuttavia, è anche possibile che le due società trovino un compromesso per anticipare l’operazione, soprattutto se il giocatore insisterà per partire già a gennaio.