Conceicao, le parole sul futuro aprono interrogativi: il futuro alla Juventus è in bilico?

AFP via Getty Images

Non solo Thiago Motta . Alla vigilia di ha parlato in conferenza stampa anche, che nel match di domani potrebbe partire da titolare dopo il quarto d'ora che gli è stato concesso nella sfida di sabato contro il Napoli. Tra le dichiarazioni che l'esterno portoghese ha rilasciato ai giornalisti ce n'è anche una relativa al suo futuro che è opportuno non sottovalutare: "Non so cosa mi riserva, posso dare il meglio, aiutare il club al 100%. Io sono felice qui, mi sono ambientato bene. Sul futuro non lo so, lascio spazio a chi deve occuparsene. Io mi concentro sul mio meglio, continuo così".

Le parole di Conceicao sul futuro

Conceicao può lasciare la Juventus?

Parole, quelle di Conceicao, che da un lato esprimono soddisfazione per la sua esperienza a Torino, ma dall'altro aprono anche alcuni interrogativi: il classe 2002, effettivamente, non può dirsi certo al 100% di restare in bianconero anche nella prossima stagione, considerando che in estate Cristiano Giuntoli lo ha ingaggiato dalcon una formula un po' insolita di prestito secco oneroso del valore di 7 milioni di euro, senza alcun diritto né obbligo di riscatto. La Juventus, dunque, dovrà tornare presto a trattare con il club lusitano per definire le condizioni dell'eventuale acquisto, per cui tendenzialmente serviranno almeno 30 milioni.Con il rischio, chiaramente, che Chico finisca per scegliere una squadra diversa per proseguire la sua carriera, magari attirato da una proposta più allettante sul fronte dell'ingaggio. Certo, la Juve non si farà sfuggire facilmente un giocatore che, dando prova di tutte le sue qualità, ha dimostrato di essere un profilo estremamente utile e prezioso, uno di quelli non semplici da trovare. Occhio però alle sorprese, che sul mercato sono sempre all'orizzonte…