Conceicao: 'Vogliamo rispondere forte. Futuro? Qui sto bene, ma non so'

Getty Images



Conceicao in conferenza

Franciscoparla in conferenza stampa alla vigilia di: l'esterno portoghese affiancherà Thiago Motta ai microfoni e presenterà la sfida contro l'avversaria di sempre. Per lui, cresciuto nel Porto e di fianco a papà Sergio, è una sfida molto importante. E l'attenzione in Portogallo è massima, soprattutto dopo gli arrivi di Renato Veiga e Alberto Costa."Senza parlare molto del gioco di domani, affronteremo una squadra con qualità, a cui piace tenere la palla, vogliamo concentrarci di più su quello che possiamo fare noi, su cosa abbiamo lavorato. Conosciamo la forza del Benfica, ma vogliamo dare una risposta forte su quello che possiamo fare noi".

"Vogliamo rispondere in maniera forte, continuare bene per rialzarci davanti ai nostri tifosi"."Che carica mi dà? E' sempre una competizione che tutti sognano di giocare, non sono un'eccezione, anche a me trasmette carica, domani specialmente sappiamo che è una partita importante per noi e per il club, vogliamo rispondere in maniera convincente e ottenere la vittoria"."La competizione della rosa è una cosa positiva, ci spinge tutti i giorni a dare il massimo. Vogliamo dimostrare in allenamento cosa possiamo dare, aiuta noi e la squadra per alzare il livello"."Sì, ovviamente quando non vinciamo è sempre difficile, ma sappiamo di essere in un processo, abbiamo una squadra giovane, ci alleniamo tutti i giorni con quest'obiettivo e sappiamo di dover alzare il livello, lo sappiamo, migliorare. Ma comunque siamo convinti che le vittorie arriveranno con naturalezza per il modo in cui ci alleniamo, perché la qualità c'è tutta"."Sì, quando ho saputo che poteva arrivare alla Juve, ho chiamato Veiga, e gli ho detto che sarebbe arrivato in un grande club, che lo avrebbe aiutato nel processo di crescita, e quindi ho cercato di convincerlo, conosco le sue qualità e credo ci possa aiutare. Quindi anche in qualità di suo amico, è quello che ho cercato di fare visto che siamo compagni di nazionale"."Sì, non ho mai segnato un gol al Benfica, quindi spero di cambiare le cose domani e di avere quest'opportunità, domani conta la vittoria della squadra. Se mi dite adesso che non segno e vinciamo, firmo subito. Perché i 3 punti per la squadra sono la cosa più importante"."Sono due club che hanno l'obiettivo di vincere. Sì, ci sono speculazioni sul momento, ma per me non contano. Sappiamo cosa fare. Sappiamo che stiamo migliorando ogni giorno, alziamo il livello, credo che queste vittorie cominceranno ad arrivare. E' normale per dei club abituati a vincere e che hanno risultati negativi in questo momento"."Cerco di utilizzare le mie qualità rispettando le indicazioni del mister. Le mie qualità sono specifiche: cerco comunque di fare il mio gioco rispettando le richieste del mister. E dare il massimo in questi termini. Tento di migliorarmi tutti i gironi, cerco di migliorarmi tutti i giorni, sono ambizioso. Voglio fare la differenza per aiutare il gruppo. E' la cosa più importante per me"."Differenze? Calcio italiano più competitivo di quello portoghese, non ho dubbi. Ogni squadra ha le sue qualità, le sue forze, lavoro per migliorare tutti i giorni perché sento di poter fare di più. Mi concentro su questo. Anche quando si dice che ho giocato bene, cerco di fare più gol e più assist, è la mia mentalità perché lo scopo è aiutare la squadra, farla vincere. Io lavoro ogni giorno per migliorare e sento che è la squadra giusta"."Ci sono cose buone anche qui, se si guarda bene con il Napoli per 45' ottima prestazione: nessuna squadra ha saputo fare a Napoli quanto fatto da noi. Poi la cosa importante sono i 3 punti e non li abbiamo ottenuti, ma non ho dubbi che possiamo trarre aspetti positivi dalla sconfitta. Sappiamo della sconfitta. Ma sappiamo anche che ci sono cose da migliorare. Ci concentriamo su queste cose per migliorare in futuro""Non so cosa mi riserva, posso dare il meglio, aiutare il club al 100%. Io sono felice qui, mi sono ambientato bene. Sul futuro non lo so, lascio spazio a chi deve occuparsi. Mi concentro sul mio meglio, continuo così"."Non è un modello solo per me, sappiamo tutti le qualità che ha. Io cerco di rubare sempre qualcosa ai giocatori migliori".