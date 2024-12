Come stanno andando i giocatori ceduti dalla Juventus?

Una vera rivoluzione quella messa in atto dallain estate. Tantissime operazioni in entrata ma ancora di più in uscita, rosa cambiata e nuovo ciclo, in campo e in panchina. Si discute molto dei nuovi giocatori bianconeri acquistati, che si dividono tra chi fino ad ora ha sorpreso in positivo come Kalulu e Conceicao e chi invece non ha rispettato le aspettative come Nico Gonzalez e Douglas Luiz, entrambi condizionati da problemi fisici. Ma come sta andando invece chi ha lasciato la Juventus?La Juventus in estate ha fatto partire una lista lunghissima di giocatori; alcuni a titolo definito comealtri in prestito e che torneranno - o potrebbero tornare - alla fine della stagione come Daniele Rugani, Fabio Miretti, Facundo Gonzalez e Djalò. Il bilancio fin qui non è molto positivo per coloro che sono andati via da Torino, con solo una vera eccezione.