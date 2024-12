Chiesa in gol con il Liverpool Under 21

ha lasciato la Juventus in estate. L'esterno ha salutato i bianconeri dopo 4 stagioni insieme, durante le quali ha giocato 131 partite, segnando 32 gol e fornendo 23 assist. Chiesa è passato al Liverpool per, ma in Inghilterra sembra non aver ancora trovato la sua miglior condizione. L'ex bianconero, fin qui, ha collezionato solo 3 presenze: una in Premier League, una in EFL Cup e una in Champions League, dove però ha giocatoQuesta sera Federico Chiesa è sceso in campo con il Liverpool, anche se. Il classe 1997 ha inoltre segnato la sua prima rete con i Reds, trovando il gol all'undicesimo minuto nel match dicontro il Nordsjaelland. Una magra consolazione per Chiesa, che sta ancora cercando di trovare la sua dimensione a Liverpool.

