Cambiaso, il calo è solo 'colpa' del mercato? I numeri in Napoli-Juventus

Saranno le voci di mercato (anche se al momento la situazione sul fronteè di "semplice" attesa), sarà che non è più stato lo stesso da quell'errore - arrivato al termine di una gara dispendiosa e giocata con una caviglia dolorante - che ha condannato laal pareggio contro il Lecce. Il fatto è che anchesta attraversando una fase di grande difficoltà, dopo essere stato tra i migliori nella prima parte di stagione. Ieri sera contro il Napoli un'altra prestazione deludente per l'esterno classe 2000, che con una leggerezza non da lui ha "regalato" il pallone ad André-Frank Anguissa da cui è nato il goal del pareggio dei padroni di casa.

La gara di Cambiaso in Napoli-Juventus

I numeri

Minuti giocati: 65

Goal/assist: 0

Tiri: 0

Duelli vinti: 2/6

Tocchi: 41

Passaggi: 24 (accurati 20)

Palloni persi: 8

Cross: 2

Lanci lunghi: 1

Dribbling: 0

Non è solo questa "svista", comunque, a far propendere per un voto negativo a Cambiaso, che ha sofferto parecchio i dribbling di Matteo Politano e ha faticato a incidere anche in zona offensiva, cosa che fino a qualche tempo fa gli è sempre riuscita particolarmente bene. Anche l'azzurro, come abbiamo detto di Kenan Yildiz , sta mostrando segni di cedimento, lui che ha anche indossato la fascia da capitano, nelle settimane in cui era "mobile", e aveva davvero iniziato a indossare i panni del leader.. Eppure qualcuno (Gazzetta, nello specifico) ci ha pure ironizzato : "È come se si stesse già allineando al rendimento stagionale del Manchester City".