Yildiz, segni di cedimento: contro il Napoli tutto in... 6 minuti

AFP or licensors

Segni di cedimento, segni di cedimento ovunque nelladi Thiago Motta. Anche dalle parti di, la cui serata allo stadio Maradona si è aperta subito al 6' con una grossa occasione sprecata, lì a pochi passi dalla porta deldove sarebbe bastato alzare un po' la palla per beffare Alex Meret. Ecco, sostanzialmente è quello l'unico vero highlight della gara del turco. Che sì, nel primo tempo ha alimentato i suoi di guizzi e spunti per attaccare, ma in fin dei conti ha esaurito ben presto la verve necessaria a pungere davvero gli avversari.

La prova di Yildiz in Napoli-Juventus

I numeri di Yildiz

Minuti giocati: 65

Expected goals: 0.39

Expected Assists: 0.02

Palloni toccati: 29

Passaggi: 18 (accurati 11)

Tiri in porta: 1

Tiri fuori: 0

Cross: 1

Lanci lunghi: 2

Dribbling: 2

Duelli vinti: 4/9

Palloni persi: 12

Troppo poco anche per Yildiz , insomma, al quale chiaramente non si può chiedere di prendersi sempre sulle spalle una Juventus già di per sé in difficoltà, e che sta pure correndo il rischio, con i suoi 19 anni, di venire risucchiato nel vortice di una squadra ancora senza un'identità definita, i cui giocatori teoricamente più rappresentativi faticano a trasmettere una leadership forte. Kenan si farà, pure in una Juventus che non sembra mai davvero in crescita. Di certo la situazione attuale non gira a suo favore…