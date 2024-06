Calendario delle amichevoli estive della Juventus



Ritiro in Germania: 20-26 Luglio



Possibile amichevole in Germania

L'estate 2024 si preannuncia carica di emozioni per i tifosi della, con le amichevoli estive che rappresentano un momento cruciale per valutare la condizione della squadra in vista della nuova stagione. Anche se il calendario ufficiale delle partite non è stato ancora pubblicato, alcune informazioni stanno già circolando, offrendo un'anticipazione su ciò che possiamo aspettarci.Il calendario delle amichevoli estive dellasarà reso notoGli appassionati bianconeri stanno attendendo con ansia di conoscere le date e gli avversari contro cui la squadra si misurerà. Le amichevoli estive sono fondamentali per il nuovo allenatore, Thiago Motta , che avrà l'opportunità di testare la squadra, provare nuove formazioni e integrare i nuovi acquisti.Una delle informazioni già confermate riguarda il ritiro della Juventus in Germania , che si terrà dal 20 al 26 luglio. Questo periodo di allenamento intensivo sarà essenziale per la preparazione fisica e tattica della squadra. La scelta della Germania come sede del ritiro offre ottime strutture e un clima ideale per gli allenamenti estivi.Non è stato confermato e non ci sono notizie certe a riguardo. Ma durante il ritiro in GermaniaQuesto test rappresenterà un'occasione importante perper valutare lo stato di forma dei suoi giocatori e iniziare a costruire la squadra in vista dei prossimi impegni ufficiali. Gli avversari e la data precisa della partita saranno confermati con la pubblicazione del calendario ufficiale.