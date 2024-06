Carriera da Calciatore



Thiagoè il nuovo allenatore della, e porta con sé un'esperienza ricca sia da calciatore che da allenatore.Ma che tipo di carriera ha avuto? Facciamo un recap, aggiungendo il palmares e l'idea di gioco che caratterizza le sue squadre. Scopriamo insieme chi è Thiago Motta e cosa può portare alla Vecchia Signora.è stato uno deipiù completi della sua annata. E ha vissuto spogliatoi importanti.Thiago Motta è nato il 28 agosto 1982 a São Bernardo do Campo, in Brasile. La sua carriera calcistica ha avuto inizio nelle giovanili del, uno dei club più prestigiosi al mondo. Con il Barcellona, ha vinto la Liga e la Champions League, accumulando esperienza ai massimi livelli del calcio europeo.Nel 2009, dopo un'esperienza all'Atletico e un'altra al Genoa,si trasferisce, dove vive uno dei momenti più alti della sua carriera. Sotto la guida di José Mourinho, contribuisce in modo significativo alla conquista del Triplete nella stagione 2009-2010, vincendo Serie A, Coppa Italia e Champions League.Nel 2012,si unisce al, dove continua a vincere trofei. Con il PSG, conquista numerosi titoli di Ligue 1, Coppe di Francia e Coppe di Lega, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione.Dopo il ritiro,inizia la sua carriera da allenatore nel settore giovanile del, dimostrando subito una grande capacità di gestione e sviluppo dei giovani talenti.Ladadi una prima squadra arriva con il Genoa nella stagione 2019-2020. Nonostante le difficoltà incontrate, Motta mostra una chiara idea di gioco basata sul possesso palla e il pressing alto.Nel 2021, Motta prende le redini dello Spezia in Serie A, ottenendo buoni risultati e consolidando ulteriormente la sua reputazione come allenatore emergente.si trasferisce nel 2022 al Bologna, dove sostituisce Sinisa Mihajlovic. Da subito si vede un'impronta differente, con la quale crea le basi per la permanenza e per la stagione successiva.Nel 2023-2024, il suo Bologna è una macchina perfetta. Vittorie e risultati utili, soprattutto la continuità che era sempre mancata. Arriverà la qualificazione in Champions League a fine anno.Thiago Motta è noto per la sua filosofia di gioco basata sule il. Le sue squadre cercano di controllare il gioco attraverso un fitto possesso palla, mantenendo una pressione costante sugli avversari per recuperare rapidamente il possesso.Una delle qualità distintive di Motta è la sua capacità di adattarsi alle situazioni di gioco e di innovare tatticamente. Non ha paura di sperimentare nuovi schemi e di modificare la formazione per ottenere il massimo dai suoi giocatori.Thiago Motta è sposato con Angela Lee Motta , ed è padre di tre figlie. La sua famiglia vive in Portogallo, a Cascais. Ma spesso raggiunge il mister in Italia.