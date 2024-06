Chi è Angela Lee Motta



Scelto Thiago Motta , è tempo di conoscere l'intorno della sua vita. E non è un'operazione semplice: il nuovo mister della Juventus è infatti noto per mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori.Tuttavia, sua moglieoffre uno sguardo affettuoso e personale attraverso i social media. Recentemente, Angela ha condiviso su Instagram una foto della famiglia intera al Roland Garros, in generale si diverte mostrando momenti romantici e divertenti insieme.ha origini metà brasiliane e metà coreane e vive a Cascais, in Portogallo, con le loro tre figlie:. La famiglia ha visitato spesso, sia a casa che allo stadio. La loro vita familiare è descritta da Angela come "folle, carina, ma anche divertente", come dimostrato in un video pubblicato sui social.è una grande appassionata di equitazione e possiede due cavalli, uno dei quali si chiama, dal nome del celebre vino italiano, una passione condivisa con Thiago. In Piemonte dunque è nel posto giusto.La loro passione per il vino è evidente anche in alcuni scatti sui social. Inoltre, la famiglia ha un golden retriever di nome Hugo, che appare spesso nelle loro pubblicazioni.ha vissuto in cinque diversi paesi, parla quattro lingue e ha una laurea in educazione fisica. Oltre all'equitazione, pratica anche il tennis e il podismo, partecipando a numerose gare di corsa. Il suo obiettivo per il 2023 era partecipare ad almeno una gara al mese, ottenendo buoni risultati come dimostrano le medaglie mostrate sui social.La vita diè un mix di attività familiari, passioni sportive e amore per gli animali. Nonostante la riservatezza di Thiago,riesce a condividere frammenti della loro, offrendo un ritratto autentico e affettuoso della famiglia Motta.