Il comunicato stampa



Le prime parole

Stavolta ci siamo. Stavolta è tutto vero.è il nuovo allenatore della, ad annunciarlo è il club bianconero attraverso i suoi social. "Benvenuto, mister!", il messaggio della società, che ha corteggiato Thiago a lungo e ora se lo gode.Thiago Motta prenderà "possesso" della squadra a partire dal 10 luglio, quando inizierà il raduno della Juve nel quartier generale della Continassa. Verosimilmente arriverà a Torino qualche giorno prima, in tempo per prendere visione della sede e della sua nuova casa. Adesso però ci siamo, non c'è più attesa che tenga: Thiago è il nuovo allenatore della Juventus.È ufficiale: il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano ha firmato un accordo con la Juventus fino al 30 giugno 2027.Quarantadue anni ancora da compiere,ha intrapreso nel 2018 la carriera da allenatore - partendo dalle giovanili del Paris Saint Germain, la squadra con cui aveva pochi mesi prima terminato la sua avventura da giocatore; in Italia è arrivato sulla panchina del Genoa nel 2019, per poi allenare lo Spezia e il Bologna, la squadra nella quale negli ultimi due anni è riuscito a mettere a frutto al meglio le sue idee di gioco e con la quale ha raggiunto una storica qualificazione alla Champions League.«Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietà e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi».