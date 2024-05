Dove fa il ritiro estivo la Juventus?

In attesa di annunciare Thiago Motta in qualità di nuovo allenatore, laè pronta a pianificare la stagione 2024/25. Un'annata importantissima e che si preannuncia decisamente intensa. I bianconeri, infatti, saranno chiamati ad affrontare ben cinque competizioni. La Juve sarà impegnata ine in, come nel corso della stagione appena conclusa, ma dalla prossima stagione tornerà a giocare anche lae la. Ma non finisce qui, perché il club zebrato si è qualificato anche alla prima edizione dela 32 squadre che si giocherà nell'estate del 2025. Sarà dunque un'annata piena zeppa di impegni e, per questo motivo, sarà necessario iniziare a lavorare in maniera ottimale già a partire dal ritiro estivo.Non vi è ancora alcun tipo di ufficialità riguardo alla sede ma crescono le possibilità che parte del ritiro estivo si svolga in. La Juventus è infatti pronta a svolgere parte della preparazione a. Si attendono, in tal senso, comunicazioni ufficiali da parte della società, ma la strada sembra ormai tracciata: la Juve ha scelto casa Adidas per preparare la stagione 2024/25. Un buon modo per cementare la sinergia con il colosso tedesco, la cui partnership con i bianconeri scadrà nel 2027.Il ritiro della Juventus inizierà ovviamente a luglio inoltrato ma non è ancora stata comunicata una data ufficiale. Il raduno - fissato come sempre nel quartiere generale della Continassa - vedrà arrivare in primis i giocatori non impegnati agli Europei e in Coppa America. Mentre i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali raggiungeranno il resto del gruppo in momenti differenti, legati anche a quanto durerà la loro avventura nei tornei internazionali.Dopo tre anni, dunque, la Juventus è destinata a non prendere parte all'ormai tradizionale tournée estiva negli Stati Uniti. Una scelta dettata semplicemente dal nuovo corso sportivo della che prenderà il via con la stagione 2024/25. Con l'arrivo di un nuovo allenatore (che sarà Thiago Motta) il club bianconero ha deciso di iniziare il lavoro estivo alla Continassa per poi spostarsi appunto in Germania. Un percorso differente per arrivare nelle migliore condizioni possibili all'appuntamento con una stagione ricchissima di impegni ufficiali.