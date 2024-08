La situazione di Arthur

La situazione di Kostic

La situazione di Djalò

E anche un'altra sessione di calciomercato si è ormai conclusa. Per quanto riguarda il mondo, in questa lunga e calda sessione estiva sono stati ben nove i colpi in entrata messi a segno da(che però non è riuscito a chiudere con il botto portando a Torino anche Jadon Sancho) e tante pure le cessioni concretizzate, grazie alle quali è stato possibile sia fare cassa che ottenere un bel risparmio sul monte ingaggi . Un fronte, quest'ultimo, in cui però sono rimaste aperte alcune questioni - che sono parse fin da subito di non semplice risoluzione, va detto - che tuttavia potrebbero ancora conoscere sviluppi.La prima è quella relativa ad, che dopo essere stato accostato alla Fiorentina sembrava vicino al Napoli. L'obiettivo rimane sempre quello di farlo partire, e per lui ci sono un po' di opzioni ancora praticabili: il ritorno a casa - in Brasile il calciomercato si chiude il 2 settembre -, oppure il Portogallo e l'Olanda (sempre entro il 2). C'è poi la possibilità Qatar fino al 9 settembre, mentre occhio al mercato in Turchia: finisce addirittura il 13 settembre.Discorso simile per, che potrebbe tornare in Serbia, dove acquisti e cessioni possono essere perfezionati entro il 13, o andare a sua volta in Turchia (per lui nelle scorse settimane si è parlato di Besiktas e Fenerbahce). Per un'eventuale opzione greca ci sarebbe tempo fino all'11, mentre per l'Arabia fino a lunedì 2.Anchealla fine è rimasto alla Juventus: per lui, che aveva già svolto le visite mediche con la Roma, due scenari. Il primo è quello giocarsi un posto nella squadra bianconera nei prossimi mesi. Il secondo, come Arthur e Kostic, prevede invece una cessione. In conferenza stampa infatti Thiago Motta non ha escluso anche una sua partenza.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui