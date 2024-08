Juventus, le cifre del mercato estivo

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa i "conti in tasca" allacon un riepilogo della sessione di calciomercato appena conclusa. "In due mesi - scrive il quotidiano - il club bianconero ha speso quasi, che però hanno ungrazie ai pagamenti dilazionati su tre o quattro annualità. I versamenti a rate imporranno quindi alla Juve di restare nel salotto buono della Champions per un tempo lungo così da ammortizzare le spese con i premi europei".Grazie alle partenze di Soulé, Huijsen, Iling-Junior, Kean, Barrenechea, Chiesa, De Winter, Kaio Jorge, i prestiti di Facundo, Miretti, Rugani, Nicolussi Caviglia, De Sciglio e Gori, il contratto rescisso di Szczesny e quelli terminati di Rabiot e Alex Sandro, la società ha potuto infine incassare. Tra gli epurati sono rimasti Arthur e Filip Kostic: per il brasiliano niente Napoli anche a causa dell’ingaggio troppo elevato, il serbo ha invece rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli ma potrebbe ancora andare in Arabia nelle prossime ore.





